Tosse notturna seguita da vomito in un bimbo di 12 mesi

Spetta al pediatra curante stabilire la ragione per la quale un bambino tossisce solo di notte e dopo ogni accesso vomita.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile papà, il bambino dovrebbe essere visto dal suo pediatra o, eventualmente, dall’otorino pediatrico a cui vi siete rivolti perché è necessario stabilire se quello che riferisce possa essere una conseguenza delle varie otiti oppure no. Vi è comunque anche la possibilità che suo figlio vomiti solo come risposta allo stimolo indotto dalla tosse: anche questo è però opportuno che lo valuti il pediatra curante ed eventualmente lo confermi e questa necessità rende ancora più opportuno che vi rivolgiate a lui per una visita di controllo. Cordialmente.

Una domanda di: Nicola Ho una bambino di 13 mesi che spesso di notte tossisce e dopo qualche colpo vomita. Di giorno in realtà non tossisce e se lo fa si tratta davvero di pochi colpi di una tosse grassa, Non ha allergie, ha un buon appetito e l’unico problema che ha avuto nel corso dell’inverno sono le otiti ricorrenti. Aggiungo che spesso si gratta l’orecchio e che durante l’ultimo episodio di otite il timpano ha avuto una leggera perforazione del timpano che ora si è rimarginata. Cosa potrebbe essere questo vomito? Viene escluso che sia legato alle orecchie anche perché su quel fronte ora sta bene.

Gli Specialisti Rispondono

Il bisogno di toccare i capelli della mamma per rilassarsi esprime anche il desiderio di un contatto intimo e stretto da cui trarre rassicurazione. Meglio non sottrarsi alla richiesta, anche quando accontentarla a volte diventa un peso. »

Gli Specialisti Rispondono

Prima di eseguire la manovra è bene lavare le mani con cura. Dopo l'applicazione può essere utile stare sdraiate per qualche minuto. »

Gli Specialisti Rispondono

Il clomifene, che è un farmaco che favorisce l'ovulazione, è controindicato in allattamento perché passa nel latte e gli studi compiuti non sono sufficienti per garantire la sua assoluta sicurezza per il bambino. »

Gli Specialisti Rispondono

In caso di infezioni batteriche, la tendenza attuale è di ridurre la durata della terapia con antibiotico sia perché si rivela ugualmente efficace sia in quanto un trattamento breve diminuisce il fenomento dell'antibiotico-resistenza, che rappresenta una grave minaccia per la salute di tutti. »