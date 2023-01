Tosse secca: si può andare a cena?

Una domanda di: Michela

Buongiorno, mio figlio di 12 anni ha tosse secca da 5 giorni, senza febbre,

mal di gola e altri sintomi. Abbiamo dato sciroppo, gocce per tosse, miele e

tisane per fluidificare, ma non passa. Domani sera avremmo la cena di

Capodanno, lui ci terrebbe ad andare perché dice che a parte la tosse sta

bene, ma io non mi fido. Cosa consigliate? La terapia che stiamo dando va

bene?

Grazie mille.





Giorgio Longo

Cara signora,

una tosse secca da 5 giorni non può e non deve preoccupare. Se disturba il sonno il miele va bene che sia utilizzato, serve come, se non più, altri sciroppi per la tosse in commercio. L’unico problema da considerare è che potrebbe trasmettere la “tosse” che in fase acuta e in questo periodo dell’anno va riferita come prima ipotesi a una infezione virale (magari un tampone per Covid potrebbe farlo per darsi, e dare, almeno questa garanzia). Diverso se la tosse dovesse persistere per più di 3-4 settimane senza tendenza a risolvere. In questo, e solo in questo caso, andrebbe cercata una causa (e fare almeno un Rx torace). Però francamente, al di là della possibilità di contagiare gli altri, non vedo nessun motivo per evitare la cena di Capodanno. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

