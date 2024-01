Tosse stizzosa che sembra asma: va bene l’aerosol?

Si può provare la terapia con broncodilatatore, nel caso in cui sia già stata prescritta in precedenza dal pediatra a fronte di una tosse identica a quella in atto.

Una domanda di: Patrizia

Ho da ieri mio figlio di 9 anni con tosse stizzosa e frequente, ieri sembrava più una cosa asmatica, mi consigliate una terapia ?

E se faccio bene ad iniziare con aerosol? Grazie.

Leo Venturelli Leo Venturelli Cara mamma,

la valutazione della tosse e la conseguente ipotesi diagnostica sulla sua causa rende necessaria una visita medica “in presenza” e questo vale soprattutto se, come nel suo caso, si ha il dubbio di trovarsi di fronte a una forma asmatica. A meno che altre volte il suo bambino abbia tossito allo stesso modo e il vostro pediatra vi abbia consigliato aerosol o spray broncodilatatore: in questa eventualità si può provare a ripetere la stessa terapia con aerosol. Cordialmente.

