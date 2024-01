Tosse violenta in un bimbo di cinque anni: si può dare l’antistaminico?

Una domanda di: Laura

Ho un bambino di 5 anni perennemente con tosse fino a strozzarsi. Consultando la pediatra abbiamo iniziato un ciclo di antibiotico ma la tosse persiste. Preciso che mio figlio è un soggetto allergico: posso associare un antistaminico all’antibiotico?



Leo Venturelli

Cara signora,

se il bambino continua a tossire, ed è un soggetto allergico, si può supporre che abbia una reattività bronchiale per cui potrebbe essere indicato un broncodilatatore. Vuol dire cioè che i suoi bronchi forniscono una risposta estremamente accentuata agli stimoli e che probabilmente vanno incontro a un restringimento che intensifica la tosse. Potrebbe cioè trattarsi di una tosse che genera tosse… Verifichi questa possibilità col suo pediatra curante. Gli antistaminici in generale sono indicati nella rinite allergica e in caso di starnuti che si susseguono con frequenza, comuqnue sia anche di questo ne deve discutere con il suo pediatra perché non possiamo fare prescrizioni “da remoto”. Cordialmente.

