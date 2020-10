Tossettina dopo la poppata

Una domanda di: Maria

Mio figlio ha 2 mesi e quando aveva un mese l’otorinolaringoiatra pediatrico gli ha diagnosticato un lieve reflusso esofageo. Mi ha detto di non fare nulla se non

di non metterlo subito sdraiato dopo la poppata. Lui prende latte materno. In questi ultimi giorni ho notato che dopo la poppata ha dei colpetti di tosse

che poi invece durante il giorno non ha, quindi ipotizzo che sia proprio per il reflusso. Questo sintomo prima non l’aveva. Come mai è peggiorato? È normale che il reflusso peggiori nei primi mesi di vita? Devo preoccuparmi? La tosse dopo i pasti non è frequente ma ogni tanto c’è. Inoltre (ma questo già da quando è nato) a volte ha anche

tosse durante la poppata ma questo è probabilente dovuto al fatto che il latte mi esce molto velocemente ( pesso vedo proprio come degli schizzi di latte) e quindi al bambino va di traverso. La cosa che mi preoccupa è la comparsa della tosse dopo i pasti. Grazie. Ovviamente ne parlerò anche con la mia pediatra ma vorrei nel frattempo qualche informazione).





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

si può sempre parlare di reflusso ma di tipo non preoccupante, se il bambino comunque cresce di peso e non ha accessi di pianto.

Il reflusso, ancorché quasi fisiologico, può avere periodi di maggior espressività altri meno.

Dopo il pasto, mettere il bambino dritto (posione eretta), uò favorire la digestione.

