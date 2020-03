Toxoplasmosi e gatto di casa

Una domanda di: Sabrina

Mi chiedevo se la toxoplasmosi fosse trasmissibile anche attraverso il vomito del gatto. Ho un gatto in casa, non esce mai. Per la lettiera se ne occupa mio marito ma ogni tanto quando vomita me ne occupo io…meglio di no?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, non sono veterinaria e non ho conoscenze specifiche in merito alla trasmissione della Toxoplasmosi mediante il vomito piuttosto che le feci del gatto. A buon senso le direi, però, che le raccomandazioni igieniche rimangono le stesse: ossia di utilizzare i guanti per pulire la lettiera del gatto, a prescindere dal suo contenuto, per le donne in gravidanza. Una volta rimossi i guanti è utile anche lavarsi le mani prima di portarle alla bocca per mangiare. Tutto qui. Come vede, non è così impossibile evitare il contagio da Toxoplasma in gravidanza…

Spero di averla aiutata, a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

