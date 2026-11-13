Toxoplasmosi: IgM e IgG positive e “bassa avidità”, c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Martina Vorrei un chiarimento in merito ai valori di seguito riportati. In data 02/01/2026 i valori degli anticorpi per la toxo erano i seguenti : * IgG: 298 * IgM: 19,9 * Avidità IgG: 0,25 Negli ultimi esami, effettuati il 27/10/2026, i valori risultano: * IgG: 61,3 * IgM: 12,5 * Avidità IgG: 0,20 Considerando che l’infezione potrebbe essere stata contratta prima di gennaio, vorrei sapere se questo andamento possa essere compatibile con una persistenza delle IgM dopo un’infezione pregressa e se, alla luce di questi risultati, posso stare tranquilla. Mi chiedo come mai l’avidità, invece di aumentare, sia scesa leggermente. Preciso inoltre che la mia ultima mestruazione è stata il 26/09/2026 e che gli esami sono stati effettuati presso lo stesso laboratorio. Grazie mille.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile Martina,

l’andamento degli anticorpi che mi riferisce può essere compatibile con un’infezione da Toxoplasma gondii contratta in passato, con una persistenza delle IgM, che in alcuni soggetti possono rimanere rilevabili anche per molti mesi e talvolta oltre un anno. La riduzione delle IgG e delle IgM nel tempo potrebbe essere coerente con questa ipotesi, ma non consente, da sola, di stabilire con certezza quando sia avvenuta l’infezione. Per quanto riguarda l’avidità delle IgG, il passaggio da 0,25 a 0,20 non indica necessariamente un peggioramento o una nuova infezione. Questo parametro non aumenta sempre in maniera regolare e piccole oscillazioni possono dipendere dalla variabilità analitica e dalle caratteristiche individuali della risposta immunitaria. Tuttavia, se entrambi i valori rientrano nella fascia di bassa avidità prevista dal laboratorio, non permettono di escludere con sicurezza un’infezione relativamente recente. Considerando soprattutto la data dell’ultima mestruazione ritengo opportuno adottare un atteggiamento prudente, senza creare inutili allarmismi. Le suggerirei quindi di ripetere a breve, possibilmente presso lo stesso laboratorio, il dosaggio delle IgG e delle IgM, valutando con il ginecologo anche l’opportunità di un nuovo test di avidità. Sarebbe inoltre utile sottoporre tutti i referti precedenti a un centro di riferimento per la toxoplasmosi in gravidanza, che potrà eventualmente effettuare esami di conferma con metodiche più specifiche. Il fatto che le IgM fossero già presenti a gennaio è un elemento importante, ma non è sufficiente, da solo, a escludere definitivamente un’infezione in prossimità del concepimento. In conclusione, i risultati non devono essere interpretati automaticamente come indicativi di un’infezione recente, ma nemmeno consentono, allo stato attuale, una rassicurazione definitiva. Un approfondimento mirato e tempestivo permetterà di chiarire meglio la situazione e, auspicabilmente, di confermare che si tratta semplicemente di una persistenza anticorpale legata a un’infezione pregressa. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Un cordiale saluto.



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