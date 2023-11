Toxoplasmosi: si può prendere grattandosi?

Una domanda di: Giusy

Salve dottore, sono incinta alla 16esima settimana, oggi ho toccato dei broccoli sporchi e gli ho lavati , ma sbadatamente prima di lavarmi le mani , mi sono grattata il naso andando un po’ più a fondo. C’è il rischio di aver contratto la toxo?



Cara signora,

il contagio della toxoplasmosi avviene per ingestione, cioè assumendo alimenti contaminati dal toxoplasma. Nella modalità che descrive può escludere che sia avvenuto. Questo vale ovviamente se si è limitata a graffiarsi e non ha ingerito il terriccio. Cordialmente.



