Toxoplasmosi: si può prendere tramite lesioni cutanee?

Una domanda di: Ros

Salve, vi scrivo per una delucidazione. Vorrei sapere se la toxoplasmosi

può essere presa anche tramite lesioni cutanee o tagli, maneggiando carne e

verdura mal lavata?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve, non mi risulta che possa esserci contagio da Toxoplasmosi nella modalità che lei descrive. Il contagio di solito avviene ingerendo carne cruda (salumi compresi) o verdura contaminata da terra contenente le oocisti di Toxoplasma o, infine, portando alla bocca mani contaminate da feci di gatto a sua volta infetto. Occorre fare attenzione nella preparazione dei cibi a non utilizzare lo stesso coltello con cui ha tagliato la carne cruda per affettarla una volta cotta senza prima averlo lavato accuratamente. Così come sarebbe prudente evitare di farsi affettare il prosciutto cotto o la mortadella dal salumiere, a meno di chiedere di pulire prima l’affettatrice…

Non sarei preoccupata di eventuali taglietti nelle mani…per fortuna il Toxoplasma non arriva a questi livelli di contagiosità!

Spero di averla rincuorata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



