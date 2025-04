Toxotest: dopo quanto tempo rileva che il contagio è avvenuto?

Una domanda di: Antonia Buongiorno ho un enorme dubbio. Sono alla 17^ settimana, toxoplasmosi negativa. Ho messo delle arance in acqua e bicarbonato per un'ora, poi le ho sciacquate senza strofinarle e le ho tagliate a spicchi, mentre ne mangiavo uno mi sono resa conto che c'era della terra sulla buccia, sono preoccupata, per il test per la toxo serve attendere l'incubazione o si può fare subito? Grazie.



Cara signora,

nel caso in cui avvenga il contagio da parte del toxoplasma i primi anticorpi (IgM) si possono rilevare nel sangue 10-12 giorni dopo, grazie al toxotest che, come lei sa, si effettua sul sangue. Il picco lo raggiungono nell'arco di 4 settimane. Può dunque effettuare il toxotest tra una quindicina di giorni. Approfitto della sua domanda per ricordare che il bicarbonato, contrariamente alla credenza comune, non disinfetta. Per disinfettare insalata, verdure e frutta che si consumano a crudo è prudente utilizzare gli speciali prodotti appunto disinfettanti per uso alimentare (gli stessi che si possono anche mescolare all'acqua e che quindi non sono tossici). Frutta e verdura così trattate vanno poi sciacquate con la massima cura in acqua corrente. Con cordialità.



