Tra due genitori di gruppo 0 può nascere un bimbo di gruppo B?

Per forza di cose da una coppia di gruppo 0 possono nascere solo figli con la stessa caratteristica.

Gentile signora da una coppia dove entrambi i partner hanno il gruppo sanguigno 0, possono nascere solo ed esclusivamente bambini di gruppo 0. E’ una certezza assoluta, e se il laboratorio di analisi certifica un gruppo sanguigno del bambino diverso da 0 si può ipotizzare abbia commesso un errore di lettura. Non so che documentario lei abbia visto, ma quanto veniva sostenuto è un falso scientifico. Con cordialità.

