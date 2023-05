Trabeculectomia: si può fare il bagno in mare dopo questo intervento?

Una domanda di: Angela

Si possono fare i bagni in mare ad un anno o più di distanza da una operazione di trabeculectomia (è un intervento per la cura del glaucoma n.d.r.)? Si può tornare a nuotare in piscina? Grazie in anticipo.



Luca Rossetti Luca Rossetti Gentile signora, certamente si può. Bisogna però fare attenzione a non irritare troppo l'occhio perchè l'iperemia della congiuntiva che si crea se una persona nuota a lungo con gli occhi aperti (effetto irritativo dell'acqua salata o del cloro della piscina) può infiammare l'occhio e rendere meno efficace l'intervento. Quindi la regola fondamentale è usare il buon senso: se dopo il bagno (soprattutto nel mare) l'occhio è particolarmente arrossato, allora meglio evitare esposizione ad acqua salata, altrimenti…perchè no? Può comunque essere una buona idea fare il bagno indossando gli speciali occhialini da nuoto. Naturalmente l'impiego di colliri anti-infiammatori in caso di irritazione oculare è sempre da consigliarsi in occhi operati di trabeculectomia. Con cordialità.