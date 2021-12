Transfer con ovodonazione non andata a buon fine: di chi è la colpa?

Una domanda di: Asia

Qualche giorno fa le avevo scritto, ho fatto transfer da

ovodonazione che però non è andato a buon fine, facendo le beta ho fatto

pure TSH estradiolo e progesterone, (di testa mia nessuno mi ha detto di

controllarli). Specifico che io soffro di ipotiroidismo (tiroidite di Hashimoto) quindi

prendo Eutirox da 100 tutti i giorni e 125 la domenica. Il TSH da 2.1 è

salito a 6.4, so bene che il progynova lo fa salire, ma la mia domanda è

appunto per questo non avrebbero dovuto tenerlo sotto controllo? Così da

poter aumentare il dosaggio della pillola Eutirox? Potrebbe essere dipeso

secondo lei dal TSH troppo alto che il transfer non sia andato a buon fine? Il

resto sembrava tutto ok, endometrio a 14 mm estradiolo 266 progesterone a

17, ancora nessuno mi ha dato risposta, purtroppo quando si tratta di

prendere i soldi lo fanno tutti ma poi quando dovrebbero aiutarti a capire

non lo fa nessuno, sinceramente ho notato molta superficialità e poca

professionalità. Mi scusi per lo sfogo la ringrazio se vorrà rispondermi e

cordialmente la saluto.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

questo repentino incremento, in questi termini quantitativi, è molto inusuale. Le cure aumentano in genere leggermente il TSH, è poi l’instaurarsi della gravidanza che determina un maggiore fabbisogno di tiroxina. Quindi in genere il controllo del TSH si fa con le beta positive. Sarei cauto a parlare di superficialità e poca professionalità, in quanto non è nelle linee guida un controllo del TSH durante la terapia con Progynova. E’ anche difficile che una alterazione saltuaria possa essere l’unica causa di mancato impianto. Tenga presente che un embrione nelle migliori condizioni di impianto non ha più del 30% di dare origine ad una gravidanza. Mi spiace per questo esito, ma non demorda e non si abbatta. Con cordialità.

