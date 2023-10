Transfer di blastocisti: dopo quanto dall’asportazione di un polipo si può fare?

Una domanda di: Mia

A breve dovrò rimuovere un polipo endometriale prima di procedere al transfer di una blastocisti. Quanto tempo occorre aspettare

mediamente dopo l’intervento prima di poter effettuare il transfer? Grazie mille.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Cara signora,

una volta asportato il polipo e avuto l’esame istologico, il medico deciderà se cominciare subito la preparazione per il transfer o se fare prima una terapia progestinica preparatoria. Deve dunque affidarsi anche pe rle tempistiche al parere di chi la sta seguendo nel percorso di PMA. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

