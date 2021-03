Transfer e fretta di scoprire se la gravidanza è iniziata

Una domanda di: Anna

Volevo chiederle un suo parere riguardo il transfer di una blastocisti

scongelata.

La data dell’ultimo ciclo: 21 Febbraio (ciclo molto regolare in generale, di 28

giorni in media).

Ovitrelle somministrata il 10 marzo.

12 Mar inizio trattamento con il progesterone 400 x 2 volte al giorno (800

totali).

16 Mar ho fatto il transfer di una blasto scongelata.

Il primo esame delle beta lo farò il 30 marzo.

Fino ad oggi (9pt), il test di gravidanza sulle urine è stato sempre

negativo (sensibilità 10mlu, se veritiero).

Secondo lei posso ancora sperare di essere incinta o è solo il progesterone

che blocca il ciclo?

Questo è il mio quinto transfer ma il primo con la blasto scongelata. Altre

volte, nonostante 800 di progesterone, il ciclo mi è sempre arrivato dopo 28

giorni anche quando embrione si era attaccato ma finito in biochimica con

l’arrivo del ciclo.

La ringrazio anticipatamente!

Cordiali saluti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

come di certo le hanno detto i colleghi i test di gravidanza non sono così sensibili. Probabilmente oggi sarebbe presto anche per il dosaggio plasmatico delle beta h-CG. Occorre aspettare il 30, e sperare. Ci sono tutte le possibilità. Mi faccia sapere se lo desidera. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto