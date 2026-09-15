Transfer e valore delle beta

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 15/09/2026 Aggiornato il 15/09/2026

A inizio gravidanza, esistono ampie variazioni per quanto riguarda il valore delle beta, quindi non è possibile fare previsioni basandosi sul risultato di un unico dosaggio.

Una domanda di: Elena
Sono al 10° giorno di fecondazione di una Blastocisti 5AA criocongelata in 5^ giornata ho eseguito il primo dosaggio beta e come valore è risultato 25.1,cose devo dedurre? Grazie anticipatamente per la risposta.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Gentile signora,
il valore di 25 è positivo, quindi esprime la gravidanza, anche se un po' basso. In ogni caso, però, ci sono variazioni ampie nei valori delle beta per cui non è possibile dare una valutazione solo sulla base dell'unico valore che riferisce. Occorre vedere come crescono, perché è dal loro aumento che ci si può fare un'idea dell'andamento della gravidanza. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

Transfer e valore delle beta

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