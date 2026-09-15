Transfer e valore delle beta

A inizio gravidanza, esistono ampie variazioni per quanto riguarda il valore delle beta, quindi non è possibile fare previsioni basandosi sul risultato di un unico dosaggio.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, il valore di 25 è positivo, quindi esprime la gravidanza, anche se un po' basso. In ogni caso, però, ci sono variazioni ampie nei valori delle beta per cui non è possibile dare una valutazione solo sulla base dell'unico valore che riferisce. Occorre vedere come crescono, perché è dal loro aumento che ci si può fare un'idea dell'andamento della gravidanza. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

Una domanda di: Elena Sono al 10° giorno di fecondazione di una Blastocisti 5AA criocongelata in 5^ giornata ho eseguito il primo dosaggio beta e come valore è risultato 25.1,cose devo dedurre? Grazie anticipatamente per la risposta.

Se la gravidanza non si annuncia dopo un lunghissimo periodo di tentativi, è più che opportuno rivolgersi a un Centro per la procreazione medicalmente assistita (PMA) per effettuare tutti i controlli del caso e poi analizzare le opzioni proposte dagli specialisti. »

Eseguire il test di gravidanza molto prima di quando sia possibile ottenere un risultato attendibile è del tutto inutile. I dosaggi delle beta-hCG andrebbero effettuati quando indicato dal centro a cui ci si è affidati per la PMA. »

Gli Specialisti Rispondono

Quando la gravidanza arriva a un'epoca in cui è individuabile con l'ecografia, il monitoraggio del valore delle beta non ha più grande significato. Sono le informazioni che raccoglie l'ecografo a stabilire cosa sta accadendo. »

Gli Specialisti Rispondono

A quattro anni non desta preoccupazione il fatto che una bambina bagni ancora il letto di notte: le strategie da adottare sono varie e tra queste è particolarmente importante non esprimere giudizi che possano mortificarla. »

Gli Specialisti Rispondono

A volte la gravidanza risulta più indietro rispetto all'atteso perché l'ovulazione si è verificata più avanti rispetto alla data presunta. »

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Un inizio della pubertà a 9 anni è del tutto normale e non preclude la possibilità che la statura continui ad aumentare negli anni successivi. »

Gli Specialisti Rispondono

Con l'avanzare dell'età materna aumentano le probabilità che una gravidanza sia gemellare e che i gemelli siano dizigoti, ossia si assomiglino come due normali fratelli, a differenza dei gemelli omozigoti che sono identici. »