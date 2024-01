Transfer e valore dell’ormone beta-hCG

A distanza di un mese e mezzo dal transfer (fecondazione medicalmente assistita) è grazie all'ecografia che si può capire se la gravidanza è in evoluzione.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara signora, in effetti le beta sono un po’ basse, tuttavia bisognerebbe capire com’erano gli altri valori? In ogni caso a questo punto quello che serve è effettuare una ecografia. Visto che il transfer è stato fatto il 5 dicembre oggi siamo già avanti, oggi è già possibile capire con chiarezza grazie allecografia se la gravidanza è evolutiva o no. Ma di sicuro le hanno già fissato il controllo ecografico, dico bene? Cordialmente.

