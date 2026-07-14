Transfer ed embrione che non si vede dopo un mese

Se l'ecografia dopo un mese dal transfer individua solo la camera gestazionale si deve pensare a una gravidanza non evolutiva.
Una domanda di: Arianna Ho fatto il transfer il 3 giugno. Prima beta 11 giugno 91; poi il 17 giugno 329. Ho fatta la visita il 18 giugno non hanno visto niente, però le beta aumentano. nella visita successiva si vedeva la camera gestazionale, e anche in quella dopo solo la camera gestazionale con un valore delle beta a 7049. Non so più che fare.
Francesco Maria Fusi
Cara signora,
lei non deve fare nulla, non può fare nulla. Questa purtroppo è una gravidanza non evolutiva, adesso si può attendere che si estingua spontaneamente oppure i medici possono intervenire per favorirne l'espulsione. Cordialmente.
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Non ci sono controindicazioni mediche all'uso degli assorbenti interni fin dalla prima adolescenza. Va tenuto presente, però, che per applicarli correttamente la ragazzina deve imparare a conoscere bene la propria anatomia. »
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