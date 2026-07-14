Transfer ed embrione che non si vede dopo un mese

Una domanda di: Arianna

Ho fatto il transfer il 3 giugno. Prima beta 11 giugno 91; poi il 17 giugno 329. Ho fatta la visita il 18 giugno non hanno visto niente, però le beta aumentano. nella visita successiva si vedeva la camera gestazionale, e anche in quella dopo solo la camera gestazionale con un valore delle beta a 7049. Non so più che fare.