Trapianto di feci e autismo

Almeno per ora non è stato dimostrato che il trapianto di feci determini un miglioramento di un disturbo dello spettro autistico.

Non ci sono al momento chiare evidenze scientifiche su possibili miglioramenti dei sintomi dell’autismo con trapianto di feci. Ci sono però diverse sperimentazioni tuttora in corso. Dalla letteratura e dall’esperienza clinica posso dire che molti bambini con autismo sono interessati da disturbi intestinali anche perchè spesso è presente una grave selettività alimentare. Migliorare il quadro intestinale fa stare meglio il bambino e riduce eventuale irritabilità reattiva. Con cordialità.

Una domanda di: Giuseppe Vorrei sapere se il trapianto di feci su un bambino autistico può dare i suoi benefici anche a un bambino che non soffre di disturbi intestinali. Grazie.

