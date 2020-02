Trattamenti per le ciglia in gravidanza

Una domanda di: Anna

Vorrei sapere se duerante la gravidanza è possibile fare il semipermanente o la laminazione alle ciglia. Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, ammetto di essere poco pratica di trattamenti estetici ma possiamo essere ragionevolmente certi che un trattamento alle ciglia non comporti rischi né in gravidanza né in allattamento. La cheratina impiegata per la laminazione è un costituente normale dei nostri capelli ed è presente anche nelle unghie e nello smalto dei denti. Le cheratine sono una famiglia di proteine) e quindi possono essere impiegate serenamente. Anche per lo smalto semipermanente non ci sono controindicazioni , cioè non può nuocere né alla gravidanza né al bambino. In generale, è sempre bene comunicare all’estetista di essere in attesa di un bambino.

Vedrà che la gravidanza stessa le farà diversi regali dal punto di vista estetico…provare per credere! Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto