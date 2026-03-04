Trattamenti sciogli-grasso prima di sapere di essere incinta: ci sono pericoli?

Una domanda di: Fiore
Salve ho un dubbio atroce che mi affligge , ho avuto l'ultimo ciclo il giorno 8 gennaio, il giorno 4 febbraio non sapendo di essere incinta ho eseguito un trattamento estetico non invasivo, il trattamento e un brucia grassi (addominale) di cui l'attivo è la FOSFATIDILCOLINA, in base alle settimane in cui mi trovo ora, ci sono seri problemi per il feto? Attendo con ansia una gentile risposta.
Antonio Clavenna
Gentile Fiore,
la fosfatidilcolina è una sostanza normalmente presente nel nostro organismo.
Non ci sono studi sul trattamento "sciogli grassi" in gravidanza, ma è improbabile che la somministrazione tramite iniezioni nel tessuto adiposo possa comportare un aumento del rischio di malformazioni o di altri rischi per lo sviluppo fetale. Cordiali saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto