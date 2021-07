Trattamento con corrente galvanica in gravidanza: si può fare?

Una domanda di: Giusy

Salve, ho bisogno di chiarimenti, sono incinta da 27 settimane. Sono andata in un centro estetico e facendo la pulizia del viso mi ha

proposto un trattamento utilizzando dei rulli. Ho specificato di essere in gravidanza ma l’estetista mi ha tranquillizzata dicendomi che era un trattamento

che potevo fare.

Tornando a casa ho iniziato a fare ricerche su Internet e ho scoperto che

questo rullo utilizzava corrente galvanica dolce e lo ha utilizzato sul mio

viso per tre minuti. Ora sono in panico. Attendo una vostra risposta.



Gentile Signora,

effettivamente sarebbe stato più opportuno parlare di quello specifico trattamento con il suo ginecologo PRIMA di effettuarlo in modo da avere da lui (e non dall’estetista) una certezza circa la sua sicurezza in gravidanza. Posto questo, attualmente si trova nel terzo trimestre, quindi lo sviluppo degli organi del nascituro è pressoché completato; adesso il bambino deve solo concludere la sua crescita in utero, per cui molti rischi sono ridotti rispetto ai primi mesi di gestazione. Effettivamente nelle istruzioni per l’uso di apparecchi che utilizzano corrente galvanica è sconsigliato l’impiego durante la gravidanza, ma nella letteratura scientifica non ho trovato descrizioni del tipo di danni eventualmente osservati in bambini nati da mamme sottoposte alla metodica durante la gravidanza. Verosimilmente è una indicazione di prudenza precauzionale, ricavata in base ai dati raccolti durante la progettazione degli apparecchi e segnalata anche per rispettare le norme legate alla registrazione del brevetto.

Tuttavia, le consiglio di consultare quanto prima il suo ginecologo, il quale deciderà se è necessario visitarla prima della data stabilita per il prossimo controllo. Con cordialità.

Cordiali saluti

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

