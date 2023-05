Trattamento lisciante alla cheratina: si può fare in gravidanza?

Una domanda di: Katia

Buongiorno e grazie in anticipo per la risposta. Sono anni che avendo i capelli molti ricci e crespi, almeno una volta all’anno faccio la stiratura con la cheratina in salone. I prodotti sono di origine organica e a base di cheratina, acido ialuronico e acido tannico. Adesso sono incinta, per cui vorrei sapere se sarebbe da evitare il trattamento lisciante alla cheratina in salone oppure se invece non ha alcun effetto sul feto. Grazie mille.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Katia, l'uso occasionale di questi prodotti in gravidanza non comporta un aumento dei rischi per lo sviluppo del feto. L'assorbimento attraverso il cuoio capelluto delle sostanze utilizzate è generalmente trascurabile. Per maggiore cautela può essere consigliabile non effettuare questo trattamento durante il primo trimestre di gravidanza. Con cordialità.