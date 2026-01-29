Tre aborti dopo una gravidanza andata a buon fine: perché?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 29/01/2026 Aggiornato il 29/01/2026

Gli aborti spontanei possono verificarsi per un'anomalia cromosomica dell'embrione o per altri problemi che si possono individuare attraverso specifiche indagini.

Una domanda di: Fatima
Salve, sono una ragazza di 24 anni e ho avuto il mio primo figlio a 22 anni. Prima di avere mio figlio ho avuto un aborto spontaneo a 6 settimane. Dopo aver avuto mio figlio ho avuto 3 aborti spontanei sempre a 6 settimane. Ho fatto alcuni esami tra cui quello della tiroide e anticuagulante ma sono risultati negativi. Non sto capendo cosa sia successo per cui ho avuto questi aborti. Potete per favore aiutarmi perché sono disperata e non so come muovermi e vorrei risolvere questo problema il prima possibile perché vorrei avere un secondo figlio.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Fatima,
c'è una probabilità su 786 che i tre aborti spontanei, avuti dopo una gravidanza andata buon fine, siano stati causati da un'anomalia cromosomica del feto. Le consiglio di eseguire un'isteroscopia con biopsia per escludere un'endometrite. E poi mi farà sapere l'esito e la guiderò passo passo per aiutarla a riguadagnare la sua normale fertilità. Cordialmente.

Le domande della settimana

Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le ragioni per le quali ci si può trovare in presenza di amenorrea sono numerose: solo un controllo ginecologico permette di capire perché le mestruazioni non arrivano, una volta esclusa la gravidanza.   »

Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una volta appurato che le IgG, cioè gli anticorpi "memoria", sono maggiori di 2 non c'è alcun bisogno di ripetere il toxo-test ogni mese perché il risultato indica un'immunità permanente nei confronti dell'infezione.   »

Misura dell’embrione in sesta settimana: va bene?

20/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il ginecologo ha l'obbligo di comunicare alla donna che aspetta un bambino l'eventuale presenza di un'anomalia: se dice che va tutto bene significa che è così.   »

Ragazzina con tosse secca e stizzosa che non passa

15/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza.   »

Mamma e papà con influenza forte: è giusto affidare il neonato alla nonna?

05/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita.   »

