Tre aborti dopo una gravidanza andata a buon fine: perché?

Una domanda di: Fatima

Salve, sono una ragazza di 24 anni e ho avuto il mio primo figlio a 22 anni. Prima di avere mio figlio ho avuto un aborto spontaneo a 6 settimane. Dopo aver avuto mio figlio ho avuto 3 aborti spontanei sempre a 6 settimane. Ho fatto alcuni esami tra cui quello della tiroide e anticuagulante ma sono risultati negativi. Non sto capendo cosa sia successo per cui ho avuto questi aborti. Potete per favore aiutarmi perché sono disperata e non so come muovermi e vorrei risolvere questo problema il prima possibile perché vorrei avere un secondo figlio.



