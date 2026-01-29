Tre aborti dopo una gravidanza andata a buon fine: perché?

Una domanda di: Fatima
Salve, sono una ragazza di 24 anni e ho avuto il mio primo figlio a 22 anni. Prima di avere mio figlio ho avuto un aborto spontaneo a 6 settimane. Dopo aver avuto mio figlio ho avuto 3 aborti spontanei sempre a 6 settimane. Ho fatto alcuni esami tra cui quello della tiroide e anticuagulante ma sono risultati negativi. Non sto capendo cosa sia successo per cui ho avuto questi aborti. Potete per favore aiutarmi perché sono disperata e non so come muovermi e vorrei risolvere questo problema il prima possibile perché vorrei avere un secondo figlio.
Augusto Enrico Semprini
Cara Fatima,
c'è una probabilità su 786 che i tre aborti spontanei, avuti dopo una gravidanza andata buon fine, siano stati causati da un'anomalia cromosomica del feto. Le consiglio di eseguire un'isteroscopia con biopsia per escludere un'endometrite. E poi mi farà sapere l'esito e la guiderò passo passo per aiutarla a riguadagnare la sua normale fertilità. Cordialmente.
