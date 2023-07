Tre aborti spontanei: possono essere dovuti agli ANA borderlaine?

Una domanda di: Agata

Buongiorno dottoressa, io ho avuto 3 aborti, e tra tutti gli esami che ho fatto il mio genetista per quanto riguarda gli anticorpi mi ha riscontrato l’anticorpo ana bordelaine! La terapia che sto facendo sono acido folico, cardioaspirina e deltacortene da5mg! Volevo sapere se l’inibizione dell’anticorpo mi può portare in modo differente una prossima gravidanza, cioè il fattore di non vomitare! Una buona giornata, la ringrazio anticipatamente.



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora, la ringrazio per la fiducia, ma mi trovo un po’ in difficoltà a rispondere al suo quesito. Di regola vengo interpellata da coppie che hanno abortività ripetuta dovuta ad anomalie dell’embrione oppure dovuta allo stato di portatore sano di anomalie cromosomiche (traslocazioni) di uno dei partner. In questi casi sono molto ferrata. Nell’abortività da presunta causa autoimmune, invece, sono piuttosto disarmata. In genere è lo specialista ginecologo o lo specialista immunologo che riconosce tra le sue pazienti, le donne con poliabortività da causa materna, che hanno valori molto alti al test degli auto-anticorpi e altri sintomi di malattia del sistema immunitario. Invece, lei riferisce di aver avuto solo valori borderline, cioè vicini al normale, pertanto sarebbe da escludere una condizione capace di portare ad arresto della gravidanza. Il trattamento che le viene proposto è comunque palliativo e di sostegno e non può evitare l’aborto spontaneo qualora vi sia un anomalo impianto, placenta o embrione. La nausea e il vomito non sono correlati né alle terapie, né agli autoanticorpi, ma sono un fenomeno comune nel primo trimestre di gravidanza. Prima di concludere aggiungo un’osservazione che ho dato inizialmente per scontata: vi siete sottoposti all’esame del cariotipo? Cioè l’analisi cromosomica? Dopo tre aborti del primo trimestre è sempre bene eseguirlo. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto