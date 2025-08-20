Tre giorni senza anello contraccettivo: serve la pillola del giorno dopo?
A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia
Pubblicato il 20/08/2025
Aggiornato il 20/08/2025
Se ci si dimentica per alcuni giorni di reinserire l'anello contraccettivo, è opportuno valutare con il ginecologo se il periodo "scoperto" espone alla possibilità di una gravidanza tale da suggerire l'opportunità di ricorrere alla contraccezione d'emergenza.
Una domanda di: Francesca
Buongiorno dottore. Venerdì ho tolto nuvaring e ho avuto rapporti sessuali durante i quali il partner non ha eiaculato all'interno. Mi sono dimenticata di rimettere l'anello e tre giorni dopo l'ho reinserito dopo averlo lavato con acqua fredda: devo prendere la pillola del giorno dopo e usare comunque altri metodi di barriera per i prossimi giorni?
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora, la cosiddetta pillola del giorno dopo può essere assunta entro 72 ore dal rapporto a rischio, ma naturalmente quanto prima è assunta tanto più assicura di funzionare. Il fatto che lei sia rimasta per quasi due giorni o più senza applicare l'anello contraccettivo di per sé aumenta il rischio di concepimento, tuttavia valuti con il suo specialista di fiducia in che momento era dei 22 giorni di posizionamento dell’anello per decidere se è corretto assumere la pillola del giorno dopo. Cordialmente.
