Tre gravidanze non andate a buon fine: che fare?

Dopo IVG l’anno scorso 2022 per cardiopatia non compatibile con la vita sono rimasta di nuovo incinta a 13 settimane a gennaio 2023 durante la visita c’era assenza di battito. Sono rimasta con tanta insistenza di nuovo incinta a settembre 2023. Andava bene, da lì abbiamo fatto DNA test per le 3 trisonomie principali e andava bene, però ho avuto un aborto interno alla 16^ settimana. Mi aveva proposto visita genetica dalla quale non ho mai avuto indicazioni a eseguire nessun esame in noi come coppia: sono allibita. Cosa dovrei fare, la mia ginecologa non si esprime, resta muta, e io ho bisogno di essere indirizzata…



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora, immagino quanto sia difficile comprendere cosa le sta succedendo. L’insorgenza della grave cardiopatia del primo bambino, di cui non mi fornisce alcun dato sulle possibili cause e due aborti spontanei, con arresto del battito oltre la 10^ settimana di gravidanza, sono eventi che richiedono approfondimenti e indagini da effettuare prima di avviare un’altra gravidanza. La visita di genetica è assolutamente indicata in casi come il suo e questo non la deve spaventare o meravigliare. Il medico genetista è lo specialista più competente per aiutarla e per capire le prospettive future. Cioè se la vostra coppia ha probabilità diverse dalle altre coppie. Raccolga con cura tutti i dati delle tre gravidanze e si rivolgano fiducia ad un ospedale che abbia il servizio di genetica. Vedrà che si sentirà capita e soprattutto verrà aiutata a conoscere meglio la sua situazione. Cordialmente.

