Tre pillole dimenticate: che fare?

Una domanda di: Luana

Ho sbagliato con la pillola, ne ho dimenticate 3 per motivi di famiglia. Stasera ne ho prese due, ne mancherebbe ancora una: cosa faccio ne prendo ancora due domani sera, oppure continuo così? Rischio una gravidanza senza aver avuto nessun rapporto in questa settimana? Attendo la sua risposta e la ringrazio.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile signora,

continui con una nuova scatola senza fare una pausa, se non ha avuto rapporti non c’è rischio, ma non abbia rapporti prima di aver assunto sette pillole di seguito e comunque io un test di gravidanza fra quindici venti giorni lo farei, per sicurezza. Aggiungo che è sempre conveniente puntare la sveglia del telefonino sull’orario in cui si deve prendere la pilloa, perché in quetso modo si elimina il rischio di dimenticanze. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

