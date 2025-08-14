Tremori in un bimbo di quasi 9 mesi: cosa può essere?

Una domanda di: Roberta Sono la mamma di un bambino di quasi 9 mesi a da quando ha 6 mesi che manifesta tremori uguali a brividi di freddo però sono sempre durati poco a volte lo fa più volte quando mangia o quando sbadiglia: di cosa potrebbe trattarsi ?



Cara mamma,

i tremori a 7-9 mesi possono dipendere da ipoglicemia, cioè zuccheri bassi, cosa che capita lontano o prima del pasto, o all'inizio del pasto, come sembra segnalato. Sono in realtà più tipici del primo mese di vita. Se invece i tremori sono molto frequenti e non hanno una causa certa, per esempio non dipendono da un pianto o da accessi di gioia, utile far valutare il bambino dal pediatra per decidere se sono necessari esami (per esempio delle urine). Una cosa importante è distinguere i tremori dalle clonie: i tremori cessano se una mano dell'adulto ferma l'avambraccio tremante del bambino, le clonie continuano anche se si cerca di bloccare il polso o il braccino del bambino. Le clonie devono essere subito valutate dal medico, i tremori devono invece essere interpretati e comunque valutati. Una registrazione dei tremori con lo smartphone può servire al medico per capire meglio come si manifestano e in quali distretti del corpo. Cordialmente.



