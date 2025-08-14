Tremori in un bimbo di quasi 9 mesi: cosa può essere?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 14/08/2025 Aggiornato il 14/08/2025

Prima di tutto occorre distinguere i tremori dalle clonie: i tremori cessano se una mano dell'adulto ferma l'avambraccio tremante del bambino, le clonie continuano anche se si cerca di bloccare il polso o il braccino del bambino. Le clonie devono essere subito valutate dal medico, i tremori devono invece essere interpretati perché possono avere varie origini.

Una domanda di: Roberta
Sono la mamma di un bambino di quasi 9 mesi a da quando ha 6 mesi che manifesta tremori uguali a brividi di freddo però sono sempre durati poco a volte lo fa più volte quando mangia o quando sbadiglia: di cosa potrebbe trattarsi ?

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma,
i tremori a 7-9 mesi possono dipendere da ipoglicemia, cioè zuccheri bassi, cosa che capita lontano o prima del pasto, o all'inizio del pasto, come sembra segnalato. Sono in realtà più tipici del primo mese di vita. Se invece i tremori sono molto frequenti e non hanno una causa certa, per esempio non dipendono da un pianto o da accessi di gioia, utile far valutare il bambino dal pediatra per decidere se sono necessari esami (per esempio delle urine). Una cosa importante è distinguere i tremori dalle clonie: i tremori cessano se una mano dell'adulto ferma l'avambraccio tremante del bambino, le clonie continuano anche se si cerca di bloccare il polso o il braccino del bambino. Le clonie devono essere subito valutate dal medico, i tremori devono invece essere interpretati e comunque valutati. Una registrazione dei tremori con lo smartphone può servire al medico per capire meglio come si manifestano e in quali distretti del corpo. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Cisti del plesso corioideo individuata dall’ecografia: meglio fare altre indagini?

13/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giovanni Battista Nardelli

Le cisti del plesso corioideo isolate, ossia non associate ad altre anomalie ecografiche, sono considerate varianti normali, senza effetti sullo sviluppo neurologico o intellettivo del bambino: nella maggior parte dei casi, scompaiono spontaneamente tra la 26ª e la 32ª settimana di gestazione. Quando...  »

Mamma bianca con occhi chiari, papà nero con occhi scuri: che occhi avrà il bambino?

11/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Faustina Lalatta

Una coppia formata da un genitore con gli occhi scuri e da un genitore con gli occhi chiari avrà molto più facilmente un bambino con occhi scuri. A meno che gli ascendenti del primo genitore non abbiano occhi chiari, eventualità che per le persone di pelle scura è davvero rara.  »

Iodio: va preso in allattamento dopo una tiroidectomia?

11/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

Se la terapia sostitutiva che si affronta quando la tiroide viene asportata mantiene i valori relativi al TSH e agli ormoni tiroidei nella norma, non c'è alcun bisogno di assumere un'integrazione di iodio.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 