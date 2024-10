Triamcinolone (Kenacort): altera il ciclo mestruale e impedisce la gravidanza?

Una domanda di: Filomena

Assumo kenacort per alopecia areata, si può rimanere incinta? Crea ritardo di ciclo?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Filomena,

la somministrazione per via intramuscolare di triamcinolone (Kenacort) è associata in alcuni casi (con frequenza molto bassa) ad alterazioni del ciclo mestruale (sia anticipo che ritardo) e ad assenza di mestruazioni. Secondo alcuni studi, inoltre, questo farmaco, se somministrato nei primi giorni del ciclo, potrebbe inibire l’ovulazione.

Non ci sono dati sufficienti per valutare se anche l’infiltrazione intradermica potrebbe causare gli stessi effetti indesiderati.

Questa terapia farmacologica non previene, comunque, la possibilità di avere una gravidanza. L’uso è però sconsigliato nel primo trimestre: alcuni studi (anche se con risultati non conclusivi) hanno, infatti, osservato un lieve aumento del rischio di labbro leporino e palatoschisi nei neonati esposti ai farmaci cortisonici nei primi tre mesi di gravidanza.

Cordiali saluti.



