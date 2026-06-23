Trigono laterale del feto ai limiti superiori della norma: c’è da preoccuparsi?

Quando la dimensione di una particolare zona del cervello risulta "al limite" è opportuno eseguire indagini di approfondimento.
Una domanda di: Chiara Sono nella 27^ settimana di gravidanza. Durante la visita ginecologica di controllo, la ginecologa ha riscontrato il valore del trigono laterale ai limiti superiori della norma ovvero a 9.0. Ci ha consigliato di richiedere ulteriori accertamenti all'ospedale dove partorirò ovvero la Mangiagalli a Milano. Volevo sapere se è un dato preoccupante o posso stare tranquilla? Grazie mille.
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno, la misurazione del trigono laterale (è una particolare zona del cervello) decontestualizzata dalla situazione clinica e da tutti gli altri parametri ecografici è un dato non valutabile. In linea di massima in queste situazioni è suggerito un follow-up ecografico di secondo livello ed esecuzione di esami specifici di approfondimento in centri specializzati. Così il medico che ha in cura il caso può valutare la situazione nel migliore dei modi possibili. Quindi è corretto e opportuno quanto le è stato indicato di fare, ovvero di procedere con ulteriori accertamenti. Cari saluti.
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