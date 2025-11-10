Trisomia 17 individuata dopo l’aborto

Una domanda di: Piera Sono un medico nefrologo della provincia di Varese e mamma di una donna di 36 anni che ha subito un aborto spontaneo alla 9^ settimana (prima gravidanza). Su consiglio del ginecologo, abbiamo eseguito il MARA test risultato positivo per TRISOMIA 17. Ci rivolgiamo a lei per capire, (e nel caso dove prenotare per avere un colloquio e/o una visita, se sia necessario avviare ulteriori approfondimenti. Ringraziandola anticipatamente, invio cordiali saluti.



Cara collega,

la trisomia 17 è abbastanza inusuale, ma le trisomie a seguito di non disgiunzioni meiotiche sono alla base degli aborti spontanei che purtroppo si verificano una volta su 5 gravidanze. L’errore però è localizzato nel singolo ovocita. Una consulenza per tranquillizzare lei e sua figlia potrebbe essere utile. Cari saluti.



