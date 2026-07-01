Trisomia 21 indicata dal test sul DNA fetale: è attendibile questo risultato?

Una domanda di: Michela Salve, ho eseguito il 16 giugno il test combinato da cui è risultato trisomia 21= rischio di base 1 : 28 - rischio corretto 1 : 119. Mentre dal FetalDNA è risultato positivo il cromosoma 21. Quale è corretto? Ho iniziato la 13esima settimana. Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Michela,

il test sul DNA fetale che indica la presenza di un cromosoma 21 purtroppo sbaglia rarissimamente. Tuttavia il test è considerato ancora un'indagine di screening che quindi non fornisce una diagnosi definitiva: l'organizzazione sanitaria permette di procedere con l'interruzione di gravidanza nelle donne che non accettano di avere un figlio con questa patologia solo dopo che l'aminiocentesi ha confermato la presenza della trisomia. L'amniocentesi si può eseguire da 15 settimane e 4 giorni: un buon centro ostetrico è in grado di offrirle l'assistenza e, se questa fosse la sua scelta, qui potrebbe anche effettuare l'interruzione. È una decisione difficile e io sono a sua disposizione per qualsiasi altra informazione volesse avere. Cari saluti.

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