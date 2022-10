Triste per il timore di non riuscire a dare inizio a una gravidanza

Una domanda di: Jessica

Salve ho 24 anni, il mio problema è che io e il mio compagno stiamo cercando una gravidanza, ho l’ovaio policistico, e sono iperinsulinemica e non so cosa fare. Questo periodo mi sta prendendo molto male, piango perché ho paura di non riuscirci.



Gentile Jessica, penso che lei non possa affermare di non sapere cosa fare, perché sia per l’ovaio policistico sia per l’iperinsulinemia le indicazioni terapeutiche ci sono e, se seguite, si rivelano risolutive. Sono certo che chi le ha fatto le due diagnosi si sia anche espresso con chiarezza sul da farsi. Lei non riferisce il suo peso che, ipotizzo, sia superiore a quello ideale. Per prima cosa, ma questo lei già lo sa, deve cambiare approccio con l’alimentazione. Deve cioè iniziare a nutrirsi in modo corretto, in modo da perdere i chili di troppo. Non si tratta di fare una dieta dimagrante estemporaneamente, ma proprio di confrontarsi con un nutrizionista per farsi indicare un’alimentazione adeguata. Di certo dovrà eliminare drasticamente i dolciumi e, più in generale, gli alimenti ricchi di amido. Dovrà anche ridurre il numero di calorie introdotte giornalmente e, allo stesso tempo, fare attività fisica (basta camminare 45 minuti al giorno a passo sostenuto). Sono sicuro che se veramente ci tiene così tanto ad avere un bambino, riuscirà anche nell’obiettivo di controllare i suoi due problemi, partendo proprio dai cambiamenti rispetto allo stile di vita senza i quali difficilmente la situazione potrà risolversi. Con cordialità.

