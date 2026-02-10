Trombofilia ereditaria omozigote MTHFR C667T: si devono prendere eparina e aspirina?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 10/02/2026 Aggiornato il 10/02/2026

Assumere sia eparina sia aspirina può esporre la gravidanza al rischio di emorragia.

Una domanda di: Alba
Sono una ragazza di 28 anni con trombofilia ereditaria omozigote MTHFR C667T. Ho avuto 4 aborti spontanei e non sapevo perché mi succedessero finché non ho scoperto di avere la trombofilia ereditaria. Ma è successo che sono rimasta incinta e ho partorito un maschietto alla 41^ settimana che oggi ha 2 anni. Ora sono di nuovo incinta alla 12^ settimana ma il medico, oltre all'eparina, mi ha prescritto anche aspirina 100 mg perché dal lato sinistro dell'utero dall'ecografia doppler non si vedeva un buon follow-up. La mia preoccupazione è che nella gravidanza che ho avuto, non ho usato aspirina, solo eparina, e la gravidanza si è sviluppata bene fino alla fine e il bambino è nato che pesava 4200 g. È un problema che sto prendendo sia eparina che aspirina contemporaneamente? E l'altra preoccupazione è che nell'ecografia il bambino appare un po' più piccolo rispetto al primo giorno del ciclo, circa 5 giorni più piccolo.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Alba,
io penso che la sua caratteristica relativa alla coagulazione del sangue sia di scarso rilievo e che l'aspirina possa controllare in modo efficace questa modestissima predisposizione a un'eccessiva coagulazione del sangue. Del tutto sconsigliato usare aspirina ed eparina insieme perché il rischio emorragico diventa significativo e questo può esporre a un reale pericolo sia lei sia il bambino. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Mamma con herpes: c’è il rischio che il lattante venga contagiato?

09/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

La possibilità che un'infezione da herpes venga trasmessa da mamma a bambino esiste, ma alcuni accorgimenti possono limitare questa possibilità.   »

Crisi di rabbia e urla in gravidanza: ci sono pericoli per il bambino?

09/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Arrabbiarsi e urlare può capitare anche alle donne che aspettano un bambino: fortuna vuole che il liquido amniotico attutisca i suoni provenienti dall'esterno, proteggendo il feto da quello che all'esterno produce, invece, un forte impatto acustico.   »

Inizio gravidanza e raggi X

03/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Marcello Orsi

Nelle primissime fasi della gravidanza, vige la legge del "tutto o nulla" vige anche in radiobiologia.   »

Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le ragioni per le quali ci si può trovare in presenza di amenorrea sono numerose: solo un controllo ginecologico permette di capire perché le mestruazioni non arrivano, una volta esclusa la gravidanza.   »

Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una volta appurato che le IgG, cioè gli anticorpi "memoria", sono maggiori di 2 non c'è alcun bisogno di ripetere il toxo-test ogni mese perché il risultato indica un'immunità permanente nei confronti dell'infezione.   »

Ragazzina con tosse secca e stizzosa che non passa

15/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza.   »

Incinta a 42 anni: quali rischi?

20/03/2020 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

È possibile che una gravidanza che inizia in età avanzata non vada a buon fine esclusivamente per questioni anagrafiche, ma lo è anche che tutto proceda per il meglio.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 