Trombofilia ereditaria omozigote MTHFR C667T: si devono prendere eparina e aspirina?

Una domanda di: Alba Sono una ragazza di 28 anni con trombofilia ereditaria omozigote MTHFR C667T. Ho avuto 4 aborti spontanei e non sapevo perché mi succedessero finché non ho scoperto di avere la trombofilia ereditaria. Ma è successo che sono rimasta incinta e ho partorito un maschietto alla 41^ settimana che oggi ha 2 anni. Ora sono di nuovo incinta alla 12^ settimana ma il medico, oltre all'eparina, mi ha prescritto anche aspirina 100 mg perché dal lato sinistro dell'utero dall'ecografia doppler non si vedeva un buon follow-up. La mia preoccupazione è che nella gravidanza che ho avuto, non ho usato aspirina, solo eparina, e la gravidanza si è sviluppata bene fino alla fine e il bambino è nato che pesava 4200 g. È un problema che sto prendendo sia eparina che aspirina contemporaneamente? E l'altra preoccupazione è che nell'ecografia il bambino appare un po' più piccolo rispetto al primo giorno del ciclo, circa 5 giorni più piccolo.



Cara Alba,

io penso che la sua caratteristica relativa alla coagulazione del sangue sia di scarso rilievo e che l'aspirina possa controllare in modo efficace questa modestissima predisposizione a un'eccessiva coagulazione del sangue. Del tutto sconsigliato usare aspirina ed eparina insieme perché il rischio emorragico diventa significativo e questo può esporre a un reale pericolo sia lei sia il bambino. Cari saluti.





