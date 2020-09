Troppa ansia a inizio gravidanza

Una domanda di: Michela

Spero possa aiutarmi. Ho avuto l’ultima mestruazione il 4/09, ciclo regolare di circa 28 giorni e ovulazione avvenuta tra il 17 e il 18 settembre. Ieri dopo un lieve rialzo della temperatura basale da 36.7 a 36.9 ho effettuato 3 test di gravidanza, tutti positivi anche se la linea era molto chiara. Questa mattina ho effettuato il dosaggio delle beta…valore

21,5. Ora la mia domanda è questa…..i test in commercio di solito rilevano una gravidanza con valore superiore a 25….oggi le mie beta sono a 21,5: significa che stanno scendendo?? So che devo ripeterle ma vorrei essere rassicurata da lei. Due giorni di ansia sono troppi! La ringrazio di cuore.



Salve cara signora…ma perché tutta questa ansia? Non ha ancora un ritardo nel ciclo mestruale e ha già collezionato ben 3 test di gravidanza e persino un dosaggio delle beta! Guardi che non può pensare di andare avanti così…il sangue è prezioso e in gravidanza particolarmente (è grazie al sangue materno che si ossigena prima e depura poi quello del bambino). Secondo me ha davvero bisogno di incontrare una brava ostetrica che l’aiuti a non cercare conferme del suo stato di salute (la gravidanza NON è una malattia! Fino a prova contraria sono le donne sane che riescono a concepire e portare a termine una gravidanza) nella medicina e nelle sue apparecchiature, occorre imparare a “sentire” il proprio corpo, a fidarsi delle sue risorse, a promuovere il legame con il nascituro quanto prima…ne va della salute di entrambi!

Detto questo, come medico le direi di aspettare almeno la sesta settimana (iniziando a contare dall’inizio dell’ultima mestruazione) per eseguire la prima ecografia e di ripetere il dosaggio delle beta-hCG solo in caso insorgessero delle perdite di sangue.

All’inizio della gravidanza i valori delle beta-hCG possono oscillare tra una donna e l’altra…teniamo da conto il fatto che siano già positive e non affanniamoci a volerle vedere subito alle stelle.

Mi perdoni se le ho risposto in modo così schietto, ma sono davvero dispiaciuta che lei non si stia assolutamente godendo la gravidanza…è normale essere un po’ in ansia ma non è giusto farsi prendere dal bisogno di controllare tutto, minuto per minuto…la dolce attesa dura 280 giorni: si metta comoda e vedrà che se non corre troppo sarà il suo corpo a darle diversi indizi preziosi che tutto sta andando per il meglio…glielo auguro di cuore! Le ricordo che è utile iniziare (o proseguire) ad assumere acido folico 1 compressa da 400 microgrammi al giorno lontana da the e latticini almeno per tutto il primo trimestre di gravidanza.

A disposizione se desidera, cordialmente.

