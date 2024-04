Troppa vitamina D in gravidanza è dannosa?

Una domanda di: Pierangela

Sono appena entrata nella 26^ settimana di gravidanza. Dalle analisi del sangue svolte più di un mese fa, risulta che la vitamina D è a 63,6 μg/l. In

molti studi viene riportato che il valore ottimale di vitamina D nel sangue sarebbe di 40-60 μg/l. Pensa quindi che il mio valore sia troppo elevato o

che con l’inizio della bella stagione potrebbe ulteriormente aumentare?

Un’elevata quantità di vitamina D nel sangue potrebbe essere dannosa per me ed il mio bambino? Oltre alle vitamine prenatali, che prendo quotidianamente

e contengono 20 μg di vitamina D, non assumo nient’altro. Ritiene pertanto che dovrei prendere le vitamine prenatali a giorni alterni?

La ringrazio anticipatamente e le porgo cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, le nuove linee guida in realtà non prevederebbero che si dosi la vitamina D in gravidanza in quanto è notevolmente aumentato il fabbisogno di questa vitamina e sappiamo già che sarà certamente utile quella introdotta con la dieta, così come quella derivante dall’eventuale supplementazione con multivitaminici.

Inoltre occorre sapere che la vitamina D o colecalciferolo NON è già attiva ma deve essere attivata a livello del rene (che la trasforma in di-idrossi-colecalciferolo o calcitriolo), mettendo quindi l’organismo al riparo da un eccesso di vitamina D (condizione davvero rara in letteratura medica).

Teniamo comunque presente che il Calcitriolo viene prodotto anche a livello della placenta e che l’abilità del feto di produrre il calcitriolo sembra giocare un ruolo nel trasferimento di calcio a livello placentare.

Direi quindi di non aver timore né di esporsi al sole nella bella stagione, né di proseguire con l’assunzione del multivitaminico indicatole dal Curante.

Se volesse approfondire il tema, ho trovato interessante questo sito dell’Istituto Superiore di Sanità, sebbene occorre fare attenzione alle unità di misura: lei parla di microgrammi su litro, mentre nel sito si parla di nanogrammi su millilitro, quindi di fatto stiamo utilizzando gli stessi riferimenti in scala 1:1000

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/v/vitamina-d?width=wide#sicurezza-effetti-indesiderati-e-interazioni-con-i-farmaci

Spero di averla rassicurata, rimango a disposizione, cordialmente.

