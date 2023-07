Troppi zuccheri assunti dalla mamma fanno male al bimbo allattato al seno?

Una domanda di: Mary

Vorrei chiedere una cosa, siccome ultimamente sto mangiando parecchi alimenti dolci tipo biscotti e così via, allattando temo di dare troppi zuccheri a mia figlia, posso stare tranquilla o alla bimba arriva un eccesso di zuccheri? Grazie in anticipo.



Cara signora, la composizione del latte materno subisce minime variazioni in relazione a quello che la mamma introduce con l’alimentazione (diverso è il discorso per alcol e farmaci!), quindi il suo latte, anche se lei eccede con i dolciumi, non diventa più dolce. Va detto però che un’alimentazione troppo ricca di zuccheri semplici (torte, biscotti, gelati e così via) finisce per alterare il microbiota intestinale materno e questo sì può influire negativamente anche sul microbiota intestinale dell’allattato al seno. In più, una mamma che segue una dieta sconsiderata è destinata a dare un cattivo esempio a sua figlia che è proprio da lei che dovrebbe imparare a mangiare sano. Per quanto riguarda la sua salute, viene messa pesantemente a rischio da un’alimentazione ricca di zuccheri. Le conseguenze più frequenti e gravi sono l’obesità e il diabete di tipo 2. Meglio evitare. Con cordialità.

