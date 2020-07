Troppo basse queste beta?

Per capire se la gravidanza è in evoluzione, quello che conta è che le beta-hCG aumentino con il passare dei giorni. Meno significato ha di "quanto".

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, il fatto che il dosaggio delle beta-hCG continui a crescere regolarmente è da considerare un dato positivo. Ovviamente rimane da localizzare l’impianto della gravidanza ( intra o extra uterino) cosa che potrà fare con il suo ginecologo a distanza di 7-10 giorni dall’ultimo dosaggio della gonadotropina corionica, in modo da poter visualizzare sacco vitellino ed embrione, probabilmente già con il battito. Tanti auguri.

Una domanda di: Imma Il 13 giugno mia figlia ha avuto l’ultimo ciclo mestruale e dopo 2 giorni di ritardo ha fatto il test di gravidanza che è risultato positivo. Il nostro ginecologo ci ha detto di fare la beta ed anche essa è risultata positiva con valore 1625. Mi ha poi detto di ripeterla dopo 3 giorni e quest’ultima è 2726. Il ginecologo ha detto che è un po’ bassa e che si deve ripetere di nuovo tra 3 giorni. Mi devo preoccupare o è una cosa normale? Grazie in anticipo.

Gli Specialisti Rispondono

Ascolto, affetto, presenza, ma anche fermezza nell'impedire che una ragazzina di 15 anni detti legge su scelte che non le competono sono gli strumenti con cui far accettare a un'adolescente l'arrivo di un bambino nuovo. Insieme a una storia tutta per lei. »

Gli Specialisti Rispondono

Una cosa è certa: il Sars-CoV-2 non nuota libero nell'acqua delle piscine, per cui i bambini possono fare i bagni in piena sicurezza. »

Gli Specialisti Rispondono

Molti chili di troppo interferiscono sull'attività delle ovaie, a volte al punto da causare la formazione di ovociti difettosi, che non possono essere fecondati. »