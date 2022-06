Troppo basse queste beta-hCG?

Una domanda di: Antonio

La mia compagna ha visto l’ultima mestruazione il 12 maggio.

Ha fatto il test casalingo ed è risultato positivo. Ieri 24 giugno siamo andati dal ginecologo. Da eco transvaginale si vede il

sacco ma non l’embrione. Il medico ha consigliato nuova beta. Fatta oggi e il risultato da valore intorno ai 6000. La precedente, fatta il

20 giugno dava valori sopra i 5000. Il ginecologo ha indicato di fare un’altra beta martedì. I valori sono troppo bassi? Forse non abbiamo

calcolato bene la data del concepimento oppure dobbiamo temere un aborto? Grazie per la disponibilità.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile Antonio,

non farei alcun controllo delle beta-hCG, a quetso punto non serve a granché perché i valori ci dicono poco circa il futuro della gravidanza. Programmerei invece un ulteriore controllo ecografico a 10 giorni dal precedente. Se tutto va bene, a questo punto embrione e battito dovrebbero essere visibili, senza bisogno di interpretare altri dati né di continuare a effettuare prelievi.

Quanto ai timori, purtroppo accompagnano sempre, è il destino dei genitori dal momento in cui il test di gravidanza risulta positivo, ma ne vale assolutamente la pena e questo glielo potrà confermare qualunque papà. La nvito comunque ad aspettare con serenità e fiducia la prossima ecografia e le auguro di cuore che tutto vada per il meglio. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

