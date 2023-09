Troppo magra a 9 mesi dal parto (e dall’allattamento): che fare?

Una domanda di: Federica

Buongiorno dottoressa, ho partorito 9 mesi fa e ho preso in gravidanza giusto 7 chilogrammi che ho perso immediatamente subito dopo il parto…ho allattato fino agli 8 mesi poi ho dovuto smettere a causa del dimagrimento eccessivo ero diventata quasi anoressica… la situazione attuale è che ho preso un chiletto ma sono comunque ancora molto magra e non riesco a ingrassare in più soffro di anemia: come posso fare a riprendermi? Grazie mille e cordiali saluti.



Chiara Boscaro

Gentile Federica, posso solo risponderle in generale perché le informazioni che mi dà sono realmente poche per poter essere più precisa. Comunque sia, per evitare un’ulteriore perdita di peso corporeo e per mantenere una buona salute le posso consigliare di consumare almeno 3 pasti completi nell’arco della giornata, oltre ad almeno 2 spuntini. Ad ogni pasto è bene inserire una buona quantità di fonti di carboidrati complessi (pasta, riso, cereali …70-80 g), una parte proteica (latticini, yogurt, carne, pesce, uova, legumi, tra 100 e 150 g) , grassi buoni (olio evo, avocado, frutta secca, semi oleosi..) oltre ad una fonte di fibre (verdure a piacere, 3 frutti al giorno). L’allattamento comporta una richiesta energetica quotidiana di circa 500 kcal e può capitare di perdere peso se non si sostiene in modo adeguato l’organismo. Per l’anemia di cui mi parla è fondamentale seguire i suggerimenti che le ho dato, inserendo ad ogni pasto una fonte proteica, ed eventualmente , secondo parere medico, inserire un’integrazione di ferro. Tenga presente che il succo di agrumi (in particolare di limone) e, più in generale, tutte le fonti di vitamina C (per esmempio, kiwi, peperoni) favoriscono l’assorbimento del ferro contenuto nelle carni. In caso di perdita di chili eccessiva o se dovesse continuare a diminuire di peso sarebbe bene affidarsi al medico e al nutrizionista per valutare un piano alimentare che meglio si adatti al suo caso. Mi tenga aggiornata, cari saluti.

