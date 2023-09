TSH alto in gravidanza

Una domanda di: Ile

Ho 29 anni e sono incinta, nell’ottava settimana di gravidanza il mio TSH era 4,75 ma il ginecologo non mi ha comunicato che il valore fosse troppo alto. Ora sono nella 14esima settimana e un nuovo ginecologo mi ha visitata e ha notato il referto di quel Tsh dicendomi che è alto, facendomelo ripetere in urgenza e i valori ora sono: Tsh 5,04 ft3 4,46 ft4 14,19. Dovrò andare da un endocrinologo, ma mentre attendo la visita sono preoccupata per il piccolo, perché per colpa di quella svista sono passati 40 giorni e il valore ha continuato ad aumentare. Le chiedo: questi valori sono troppo sballati? Possono esserci complicazioni per il mio bambino?



Cara signora,

è vero che per stare tranquilli in gravidanza è opportuno che il valore del TSH non sia superiore a 2,5, ma è anche certo che non è automatico che un valore che oltrepassa il limite desiderabile comporti conseguenze per il bambino. Dunque, è più che opportuno che lei si rivolga subito a un endocrinologo perché è importante che le venga prescritto il farmaco (eutirox) che riporterà il valore del TSH entro la soglia che non comporta rischi, tuttavia non nutrirei grandi preoccupazioni per non aver fatto ancora nulla. Cordialmente.

