TSH alto in gravidanza: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Caroline Le espongo il mio problema. Ho fatto le prime analisi in gravidanza a 6 settimane ed è risultato un TSH alto a 150. Sono poi andata in visita dal mio ginecologo e dall’ecografia non risultano problemi, però mi ha prescritto di nuovo le analisi e di prendere l'eutirox 100 e una visita dell’endocrinologo. Volevo sapere quali rischi ci sono per il feto e per la gravidanza. Grazie e saluti.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile Caroline,

il valore di TSH che lei riferisce è realmente molto alto: in gravidanza non dovrebbe superare il valore di 2,5. Può considerarsi davvero fortunata che la gravidanza stia evolvendo e il controllo ecografico non abbia evidenziato alcun problema...Bene il dosaggio dell'Eutirox che le è stato prescritto e bene anche che lei si affidi a un endocrinologo, il quale saprà come seguirla per il meglio fino al termine della gestazione. La sua situazione richiede, infatti, un attento e prolungato monitoraggio fino al parto. Da valutare è anche il valore dell'ormone tiroideo FT4, che che speriamo non risulti troppo basso, in quanto una simile eventualità segnala che la tiroide non sta lavorando come dovrebbe. Lei però di questo valore non fa cenno. A questo punto posso solo confermarle che la cura è quella giusta e che è di fondamentale importanza che lei si rivolga al più presto a un endocrinologo. Con cordialità.

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