TSH alto in gravidanza: che fare?

Sono in gravidanza a 14+3. A inizio gravidanza (4 settimane) ho fatto esami del sangue e avevo il TSH a 1.54. Oggi l’ho rifatto e ho 3.12. So che in gravidanza il TSH deve. stare sotto i 2.5. Ho recato danni al bambino? Sono preoccupata. Dovrò prendere l’eutirox? Grazie.



Cara signora,

è tutto corretto quello che dice, a partire dal fatto che in gravidanza il valore del TSH deve essere inferiore a 2.5. Tuttavia questo valore, quando come nel suo caso supera la soglia considerata normale, va sempre valutato in relazione a quello degli ormoni tiroidei, e in particolare dell’FT4. Solo se anche l’FT4 è alterato o anche solo si avvicina al limite più basso del range di normalità diventa opportuno ricorrere alle cure, cioè appunto all’Eutirox. Specifico che la condizione di rischio quando sia TSH sia FT4 risultano rispettivamente al di sopra e al di sotto del range è comunque solo teorica, cioè non costituisce un pericolo automatico per la gravidanza e per il feto, anche se ovviamente non va trascurata. Il mio consiglio è di ripetere l’esame del sangue per il dosaggio degli ormoni tiroidei, sia per confrontare il valore del TSH con quello dell’FT4, sia per capire in che modo sta evolvendo la situazione. Nell’eventualità in cui entrambi i valori risultassero alterati, spetta al medico che la sta curando prescriverle l’Eutirox e stabilirne il giusto dosaggio. Con cordialità.

