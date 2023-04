TSH che aumenta in gravidanza: ci sono rischi per il feto?

Se la mancanza della tiroide è compensata con l'Eutirox anche se i valori relativi al TSH non sono ottimali si può pensare di raggiungere gradualmente un equilibrio degli ormoni tiroidei soddisfacente.

Una domanda di: Erika Salve dottore, sono una ragazza di 33 anni tireodectomizzata nel 2018 per gozzo multinodulare benigno ed in cura con Eutirox. Ho effettuato un dosaggio ormonale di TSH circa un mese fa (quando ancora non avevo scoperto di essere incinta, da probabilmente 1/2 settimane) il valore era di 14! Il mio endocrinologo mi ha aumentato il dosaggio di Eutirox da 75 a 100 mcg. Solo pochi giorni fa ho scoperto di essere incinta (a questo punto circa di 7 settimane) ed ho effettuato nuovamente un controllo del TSH, il valore è ancora più alto: 27! L’endocrinologo mi ha aumentato ancora Eutirox fino a 150 mcg. Sono preoccupatissima per la salute del feto. Ho letto che oltre al rischio di aborto, c’è quello di uno scorretto sviluppo neurologico del feto e quindi di un ritardo a livello intellettivo. È sempre così o è solo una cosa ipotetica? C’è comunque la possibilità che avvenga un corretto sviluppo neurologico del feto se avviene la correzione del dosaggio ormonale entro la 12°settimana? Quanto tempo impiega Eutirox a fare effetto sul TSH? Grazie mille per l’attenzione a chi mi risponderà.

