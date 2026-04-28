TSH con valore superiore a 3: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Teresa Buongiorno, ho fatto le analisi e sono a 11 settimane di gravidanza. Mi è risultato il TSH a 3.11: mi devo preoccupare visto che dicono che deve essere più basso?



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

come più e più volte abbiamo scritto (ma forse lei non è una nostra lettrice abituale), il TSH in gravidanza non deve superare il valore di 2,5. Da valutare, comunque, anche il valore dell'FT4, che è l'ormone prodotto dalla tiroide. Immagino che chi le ha prescritto il dosaggio del TSH le dia le indicazioni corrette sul da farsi, si affidi dunque al suo curante che saprà aiutarla a riportare i valori entro il range desiderabile. Cari saluti.

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