TSH del neonato: va controllato nel tempo se la madre è ipotiroidea?

Professor Gianni Bona Pubblicato il 18/08/2025

Se il bambino è nato a termine e se dallo screening neonatale non è emerso nulla, non è necessario fare ulteriori controlli.

Una domanda di: Beatrice
Vorrei sapere se, in caso di madre ipotiroidea da tiroidectomia totale per k papillare, oltre allo screening TSH alla nascita, c'è indicazione nel neonato a ripetere TSH e/o fT4 successivamente, a 1-2 mesi di vita. Grazie.

Gianni Bona
Gianni Bona

Cara signora,
se lo screening alla nascita è normale e il bambino è nato a termine, non è necessario fare altri controlli. Lei però questo non me lo riferisce. Sono sicuro comunque che il neonatologo, al momento della dimissione, le abbia detto se è opportuno o no che vengano effettuati accertamenti successivi, oltre a quelli di screening che vengono effettuati nei primi giorni di vita in ospedale. Le consiglio comunque di confrontarsi anche con il suo pediatra di libera scelta, che di certo è in grado di seguire il suo piccolino nel migliore dei modi. Cordialmente.

