TSH del neonato: va controllato nel tempo se la madre è ipotiroidea?

Cara signora,

se lo screening alla nascita è normale e il bambino è nato a termine, non è necessario fare altri controlli. Lei però questo non me lo riferisce. Sono sicuro comunque che il neonatologo, al momento della dimissione, le abbia detto se è opportuno o no che vengano effettuati accertamenti successivi, oltre a quelli di screening che vengono effettuati nei primi giorni di vita in ospedale. Le consiglio comunque di confrontarsi anche con il suo pediatra di libera scelta, che di certo è in grado di seguire il suo piccolino nel migliore dei modi. Cordialmente.

