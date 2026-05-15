TSH molto alto in gravidanza: quali rischi?

Il TSH in gravidanza deve avere un valore di massimo 2,5. Un valore di 25 espone a vari rischi: può compromettere l'andamento della gravidanza e lo sviluppo del feto. Ma la terapia c'è e se viene seguita con scrupolosità è risolutiva.
Una domanda di: Samanta Sono una donna di 38 anni e circa 3 anni fa ho scoperto di soffrire di ipotiroidismo con un valore di tsh a 12,8. Da li ho iniziato la cura con eutirox da con dosaggio 50 e il valore era sceso intorno a 3. A settembre 2025 ho fatto le analisi è il valore del tsh era a 3,5 l’endocrinologo con il quale sono in cura visto il desiderio di gravidanza mi ha modificato il piano terapeutico di eutirox ovvero da lunedì a venerdì 50 mg e sabato e domenica a 75 mg.
Settimana scorsa ho scoperto di essere in attesa, mi sono recata al centro analisi e mi hanno trovato le beta a 2340 e il TSH a 25,5! Ho contattato subito l’endocrinologo con il quale sono in cura e mi ha aumentato il dosaggio a 75 mg da lunedì a venerdì e 88 mg sabato e domenica!! Vorrei sapere se la cura è corretta e se ci sono rischi per il feto e per la gravidanza! Grazie anticipatamente.
Livio Luzi
Gentile Signora,
un TSH a 25 mUI/L è davvero alto: tenga presente che i suoi valori desiderabili in gravidanza corrispondono al massimo a 2,5. Se non si controllano con la levotiroxina (Eutirox), in effetti si delineano vari rischi per una donna in gravidanza: aborto spontaneo, parto pretermine, preeclampsia , basso peso alla nascita, alterazioni dello sviluppo cerebrale del feto. Naturalmente tutti i pericoli vengono contenuti da una terapia corretta: il dosaggio dell'Eutirox va aggiustato in base alla risposta che si ottiene a mano a mano che viene stabilito. Certamente non posso essere io a indicarle i giusti dosaggi, che devono essere controllati a intervalli regolari (sarà il suo endocrinologo a indicarle ogni quanto) per vedere se la terapia determina i risultati a cui si mira. Questo vale a titolo generale, ma ci sono alcuni punti nella sua storia clinica da chiarire e glieli espongo. In primo luogo non riferisce se è presente un’autoimmunità tiroidea. Soprattutto non è chiaro come mai il TSH sia passato da 3 a 25 in pochi mesi. Potrebbe essere che terapia con levotiroxina non sia stata assunta correttamente? Il farmaco va assunto al mattino a digiuno almeno 30 minuti prima di colazione. Mancano i valori di fT3 ed fT4 che sono molto importanti per una più accurata valutazione. Ritengo pertanto che sia necessario che lei si sottoponga a una visita endocrinologica a breve termine per rivedere con il collega la storia clinica e la terapia. In ogni caso ricontrollerei il TSH, fT3 e fT4 tra un mese al massimo. Cordialmente.
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