TSH: vanno bene questi valori?

Una domanda di: Dafne

Sono alla 6a settimana di gravidanza da pma ed ho assunto eutirox

25 mcg dall’inizio del trattamento di fivet per ipotiroidismo subclinico

Attualmente il mio valore di TSH è di 1,98. Siccome la prenotazione dall’endocrinologo va per le lunghe,

È fissata per il 15 novembre. Vorrei sapere se devo continuare con eutirox 25 mcg oppure aumentare la

dose.

Grazie per la disponibilità.



Gianni Bona Gianni Bona Gentile signora,

con 1,98 di TSH e 25 mcg di terapia va benissimo. Direi per sicurezza di effettuare il controllo ogni mese, per tutta la durata della gravidanza.

Penso sia sufficiente. Un caro saluto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto