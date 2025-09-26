Tube chiuse: gli ovociti restano intrappolati nell’ovaio?

Professoressa Anna Maria Marconi A cura di Anna Maria Marconi - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 26/09/2025 Aggiornato il 26/09/2025

Anche dopo la chiusura delle tube l'ovulazione continua a verificarsi regolarmente, ma ovviamente l'ovocita espulso va altrove.

Una domanda di: Rosa
Ho una domanda da fare. In occasione del cesareo vorrei far legare le tube. Ho letto che il ciclo ormonale in questo modo non si interrompe, quindi mi chiedo dove vanno a finire gli ovuli maturi visto che non possono arrivare nell'utero perché le tube verranno interrotte e normalmente è proprio quello il perché che fanno. Rimangono intrappolati nell'ovaio? Grazie sin d'ora per la risposta.

Anna Maria Marconi
Anna Maria Marconi

Gentile signora,
lei continuerà ad ovulare, come ben sa, ma gli ovociti dopo essere stati espulsi dall'ovaio, non potendo entrare nelle tube chiuse, andranno nella cavità addominale dove, circa 24-48 ore dopo il loro ingresso, si dissolveranno. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Bimbo di sette mesi che si sveglia spesso di notte: che fare?

23/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

C'è un punto situato tra le sopracciglia che, se massaggiato in modo lieve, concilia il sonno del bambino, lo rasserena, lo aiuta a riprendere rapidamente il sonno.  »

Speculum in gravidanza: può provocare danno al bambino?

22/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Lo speculum viene utilizzato quando è necessario valutare il collo dell'utero e l'interno della vagina: se dopo il suo impiego non si manifestano sintomi particolari (sanguinamento e dolori) si può stare tranquille.   »

Movimenti fetali in 29^ settimana: è normale che siano cambiati rispetto a prima?

10/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In effetti, è possibile che i movimenti fetali non siano sempre uguali, ma quello che conta è riuscire ad avvertirli. Per riuscirci ogni volta che si vuole ci sono piccoli trucchi.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 