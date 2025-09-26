Tube chiuse: gli ovociti restano intrappolati nell’ovaio?

Una domanda di: Rosa
Ho una domanda da fare. In occasione del cesareo vorrei far legare le tube. Ho letto che il ciclo ormonale in questo modo non si interrompe, quindi mi chiedo dove vanno a finire gli ovuli maturi visto che non possono arrivare nell'utero perché le tube verranno interrotte e normalmente è proprio quello il perché che fanno. Rimangono intrappolati nell'ovaio? Grazie sin d'ora per la risposta.
Anna Maria Marconi
Gentile signora,
lei continuerà ad ovulare, come ben sa, ma gli ovociti dopo essere stati espulsi dall'ovaio, non potendo entrare nelle tube chiuse, andranno nella cavità addominale dove, circa 24-48 ore dopo il loro ingresso, si dissolveranno. Cordialmente.
